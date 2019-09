Jovanotti ha qualcosa da dire alle associazioni ambientaliste

Sulla sua pagina Facebook, Jovanotti ha scritto un lungo post dai toni molto duri nei confronti di alcune associazioni ambientaliste italiane, colpevoli secondo lui di aver diffuso notizie false sull’impatto ambientale del “Jova Beach Tour”, la serie di concerti estivi che Jovanotti sta tenendo in molte spiagge italiane.

Nel post, Jovanotti nomina Legambiente e l’Ente Nazionale Protezioni Animali, ma si rivolge genericamente al «mondo dell’ambientalismo» che secondo Jovanotti è «più inquinato dello scarico della fogna di Nuova Delhi». In molti casi, dei concerti del Jova Beach Tour si è infatti parlato per le accuse da parte di movimenti ambientalisti di scarsa attenzione per l’ambiente e la natura. Nel post, Jovanotti ha ribadito che i suoi concerti sono stati organizzati cercando di minimizzarne l’impatto ambientale e chiedendo per questo la collaborazione del WWF.