I profili social dei ministri del nuovo governo Conte

Oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato la lista dei ministri che faranno parte del suo nuovo governo, nato dall’accordo tra M5S e Pd. Del governo precedente, soltanto Alfonso Bonafede e Sergio Costa hanno conservato i loro incarichi, mentre Luigi Di Maio e Riccardo Fraccaro hanno cambiato ministero, e Lorenzo Fioramonti è stato promosso da viceministro a ministro. Di seguito abbiamo messo in ordine tutti i nuovi ministri, partendo dal presidente Giuseppe Conte, e linkato i loro profili Twitter, Instagram e Facebook.

Presidente del Consiglio: Giuseppe Conte

Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Riccardo Fraccaro

Ministra dell’Interno: Luciana Lamorgese

Twitter: No

Instagram: No

Facebook: No