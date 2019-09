Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv è giornata di repliche e film già visti: c’è un concerto dell’anno scorso di Claudio Baglioni, Pearl Harbor, un Hunger Games e stranamente nessun talk show politico, proprio nel giorno in cui hanno fatto il nuovo governo. A pochi canali di distanza ci sono poi Julia Roberts e Nicole Kidman, ma c’è anche Pierce Brosnan, se preferite gli attori maschi.

Rai Uno

21.10 – Claudio Baglioni: Al Centro

Replica del concerto speciale che Claudio Baglioni fece l’anno scorso all’arena di Verona, che aveva la particolarità del palco posizionato – lo indovinate da soli? – al centro dell’anfiteatro. Ovviamente cantò tutti i classiconi della sua carriera, in ordine cronologico.

Rai Due

21.20 – Rocco Schiavone – La costola di Adamo

Replica della prima puntata della seconda stagione della serie della Rai con Marco Giallini che interpreta il detective dai modi rudi trasferito da Roma ad Aosta per motivi disciplinari.

Rai Tre

21.20 – The Hollars

Film del 2016 diretto e interpretato da John Krasinski, cioè Jim Halpert di The Office: parla di un artista che lascia New York per occuparsi della madre malata, ritrovandosi all’improvviso nella sua città natale.

Rete 4

21.30 – E io non pago – L’Italia dei furbetti

Commedia del 2012 con Maurizio Mattioli, Jerry Calà, Valeria Marini ed Enzo Salvi. Tra cast, titolo e immagine in anteprima del trailer, avete già capito tutto quello che c’era da capire. La trama è superflua.

Canale 5

21.00 – Windstorm 3 – Ritorno alle origini

Film tedesco del 2017, per chi la settimana scorsa ha visto il 2 o per chi ama il brivido del guardare un terzo capitolo di un poco noto film tedesco senza aver visto i capitoli precedenti. C’è l’Andalusia e ci sono dei cavalli.

Italia Uno

21.20 – Hunger Games 3, prima parte

Primo film tratto dal terzo libro della trilogia distopica che inizia con dei ragazzi che vengono scelti per un sadico gioco mortale e che finisce con una rivoluzione. Katniss Everdeen è Jennifer Lawrence.

La7

21.25 – Pearl Harbor

Film del 2001 di Michael Bay sull’attacco aereo giapponese all’omonima base militare statunitense alle isole Hawaii, che provocò l’entrata degli Stati Uniti nella Seconda guerra mondiale. Ci sono Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale e Alec Baldwin.

TV8

21.35 – Se scappi, ti sposo

Celebre commedia del 1999 con Richard Gere e Julia Roberts, che riunì la coppia protagonista di Pretty Woman e diede origine a una serie di titoli tradotti male nella loro versione italiana.

Rai 4

21.25 – Before I go to sleep

Film del 2014 con Nicole Kidman e Colin Firth, su una donna che dopo un incidente perde la memoria a breve termine: con l’aiuto di un dottore, però, riesce pian piano a ricostruire cosa le è successo, scoprendo che suo marito le sta mentendo.

Rai Movie

21.10 – Love is all you need

Film del 2012 con Pierce Brosnan, che interpreta un vedovo inglese che vive in Danimarca, dove conosce una donna lasciata dal marito subito dopo avere finito la chemioterapia.

Iris

21.10 – Youth – La giovinezza

Il film che Paolo Sorrentino diresse nel 2015, dopo La grande bellezza e prima di Loro. Ci sono degli ottimi attori, una trama non particolarmente ricca e, diciamo, una serie di atmosfere molto alla Sorrentino.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Millennium: Quello che non uccide

Sky Cinema Due

21.15 – Green Book