Giuseppe Conte è al Quirinale

Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è arrivato al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A meno di sorprese, Conte scioglierà la riserva con cui aveva accettato l’incarico di guidare un nuovo governo, che avrà il sostegno del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico. Subito dopo il colloquio con Mattarella, come da prassi, Conte dovrebbe comunicare la lista dei ministri del suo governo. Secondo le informazioni riportate dai giornali e non confermate il governo dovrebbe giurare ufficialmente domani, giovedì 5 settembre.

#Italy. Appointed PM Giuseppe Conte has just arrived at Quirinale palace, to meet President Sergio Mattarella and refer about the new cabinet right after. pic.twitter.com/oe4iTU4D2e

— Italian Politics (@ItalianPolitics) September 4, 2019