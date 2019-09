Appunti di Makkox

Quando Makkox cominciò a disegnare sul Post, nel 2010, le riflessioni che facemmo insieme sul tipo di cose da raccontare e come raccontarle si conclusero con una sua mail che diceva “l’idea del blog con possibilità di superfetazione nelle news mi piace”: poi andò che le sue cose furono sempre elaborate e ricercate, e il blog ne fu lo spazio quasi esclusivo e adeguato. Adesso abbiamo voluto riprendere quell’idea di maggiore immediatezza, e ospitare in successione i suoi “appunti” su quello che accade in un luogo nuovo. Questo.