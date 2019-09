Il sistema operativo per smartphone Android 10 è arrivato sui telefoni Pixel

Android 10, la nuova versione del sistema operativo per smartphone, è disponibile dal 3 settembre per i telefoni Pixel, cioè quelli direttamente prodotti da Google, che sviluppa anche Android. È quindi probabile che Google ritenga Android 10 pronto per essere messo sul mercato e che sia lecito aspettarsi che il nuovo sistema operativo sarà reso disponibile entro il 2019 anche per gli altri smartphone. Come spiega The Verge, nelle versioni messe a disposizione sui telefoni Pixel alcune nuove funzionalità sono ancora a livello beta, cioè di prova.

Android 10 arrivava dopo Android 9 Pie ed è la prima nuova versione di un sistema operativo Android a non chiamarsi con un nome ispirato a quello di un dolce. Google ha spiegato questa decisione dicendo che per molti utenti, soprattutto quelli che passavano ad Android da un altro sistema operativo, risultava difficile capire quanto fosse aggiornata la versione in base al nome del dolce, e che con i numeri dovrebbe essere più chiaro.