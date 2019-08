La nuova versione di Android si chiamerà Android 10

Google ha annunciato che la prossima versione del suo sistema operativo per smartphone Android si chiamerà Android 10. La nuova versione, che segue Android 9 Pie e che durante la fase di test si chiamava Android Q, sarà la prima a non chiamarsi con un nome ispirato a quello di un dolce. Google ha spiegato questa decisione dicendo che per molti utenti, sopratutto quelli che passavano a Android da un altro sistema operativo, spesso risultava difficile capire quanto fosse aggiornata la versione in base al nome del dolce, e che ora con i numeri dovrebbe essere più chiaro. Google ha anche annunciato di aver modificato il logo di Android, introducendo un font diverso e utilizzando un verde più acceso per l’androide simbolo del sistema operativo. La versione finale di Android 10 sarà resa disponibile nelle prossime settimane.