Ante Rebic, nuovo attaccante del Milan

Il Milan ha preso in prestito biennale dall’Eintracht Francoforte l’attaccante croato Ante Rebic, già visto in Serie A con la Fiorentina tra il 2013 e il 2016. Il Milan lo ha preso in prestito e potrà rendere definitivo il suo trasferimento tra un anno, pagando i 25 milioni di euro più bonus concordati con l’Eintracht. Nell’ultimo giorno di calciomercato estivo la squadra tedesca ha inoltre preso in prestito dal Milan l’attaccante portoghese André Silva con le stesse modalità.

Rebic ha 25 anni ed è vicecampione del mondo con la nazionale croata. Ai Mondiali in Russia giocò titolare sei partite su sette e segnò un gol ai gironi contro l’Argentina. Giocava in Bundesliga con l’Eintracht da tre anni. Nell’ultima stagione è stato protagonista della miglior stagione nella storia recente della squadra, segnando 8 gol in 24 partite e raggiungendo le semifinali di Europa League per la prima volta. È una seconda punta che può giocare anche come esterno offensivo. È un giocatore veloce e aggressivo che può integrarsi bene con i compagni di reparto creando occasioni con passaggi decisivi. Il suo passaggio al Milan è stato favorito dalla presenza nella dirigenza di Zvonimir Boban, ex calciatore croato molto stimato in patria.