Celebripost

Va da sé che la maggior parte delle persone che varebbe la pena fotografare questa settimana sono al Lido di Venezia, dove è iniziata la 76esima edizione del festival del cinema, e dove si sono già visti Brad Bitt, Catherine Deneuve e Juliette Binoche, tra i più fotografati dei giorni scorsi. Ma in questa raccolta trovate anche un paio di quelli che erano agli MTV Video Music Awards, come Bebe Rexha, Taylor Swift e Lizzo. Poi l’ex calciatore Eric Cantona in occasione del suo strano discorso, Kirsten Dunst con la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, Lilli e il vagabondo e l’attivista Greta Thunberg che arriva a New York in barca a vela.