Le foto degli MTV Video Music Awards

Ieri 26 agosto a Newark, in New Jersey, si è svolta la cerimonia degli MTV Video Music Awards, il più noto riconoscimento internazionale assegnato ai migliori video musicali. Il premio più importante, quello come Miglior video, è andato a Taylor Swift per “You Need to Calm Down”. Nel suo discorso di ringraziamento, Swift ha esortato la Casa Bianca ad approvare l’Equality Act, una legge in attesa dell’approvazione da parte del Senato che vieta le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.

Tra gli altri premiati ci sono Shawn Mendes e Camila Cabello per la miglior collaborazione con “Señorita”; i Jonas Brothers per il miglior video pop per “Sucker”; Lil Nas X e Billy Ray Cyrus per la Canzone dell’anno con “Old Town Road (Remix)”; Cardi B per Miglior video hip hop per “Money” e poi Ariana Grande come Artista dell’anno e Billie Eilish come Miglior artista esordiente. Missy Elliott ha ricevuto invece il Video Vanguard Award, una specie di premio alla carriera. Qui la lista di tutti i vincitori, mentre a seguire le migliori foto della serata.