Le previsioni meteo per domani, venerdì 30 agosto

In questi ultimi giorni di agosto non ha fatto tempo bello dappertutto e così sarà anche domani: però almeno le temperature si sono leggermente abbassate rispetto alla “canicola” di Ferragosto, permettendoci di arrivare a fine giornata senza sentirci troppo appiccicosi. Venerdì le nuvole copriranno il Sud, con pioggia prevista in Molise di mattina, mentre di pomeriggio pioverà anche nel Nord-Est, in Sardegna e in provincia di Bologna. Di sera e di notte ci saranno schiarite, con piogge isolate solamente intorno a Sondrio e a Olbia.

Le previsioni meteo per Roma

Venerdì a Roma sarà una bella giornata, con giusto qualche nuvola dopo pranzo e di sera.

Le previsioni meteo per Milano

La giornata di venerdì a Milano sarà invece molto nuvolosa di mattina, e poco serena dopo pranzo. La temperatura massima sarà di 31 gradi e non dovrebbe piovere.