I 12 convocati dell’Italia per i Mondiali di basket in Cina

L’allenatore della Nazionale italiana maschile di basket, Meo Sacchetti, ha compilato la lista definitiva dei 12 giocatori convocati per i Mondiali in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. Dalla lista provvisoria sono stati esclusi Giampaolo Ricci e Brian Sacchetti. Nei convocati definitivi ci sono due giocatori di NBA — Belinelli e Gallinari — due attualmente tesserati per squadre europee — Hackett e Datome — e sette provenienti dal campionato italiano. Il club più rappresentato è l’Olimpia Milano, con tre convocati. La delegazione italiana in Cina terrà una conferenza stampa domani sera dal ritiro di Foshan. L’esordio della squadra è in programma sabato 31 agosto alle 13.30 contro le Filippine.

Amedeo Della Valle (A|X Armani Exchange Milano)

Marco Belinelli (San Antonio Spurs)

Alessandro Gentile

Paul Biligha (A|X Armani Exchange Milano)

Luca Vitali (Germani Basket Brescia)

Danilo Gallinari (Oklahoma City Thunder)

Daniel Hackett (CSKA Mosca)

Ariel Filloy (Umana Reyer Venezia)

Jeff Brooks (A|X Armani Exchange Milano)

Amedeo Tessitori (De’ Longhi Treviso)

Awudu Abass (Germani Basket Brescia)

Luigi Datome (Fenerbahce)