C’è stata un’eruzione a Stromboli

Poco dopo mezzogiorno c’è stata una forte eruzione, preceduta da un’esplosione, a Stromboli, una delle isole Eolie, in Sicilia. L’eruzione, registrata alle 12.17 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è a sua volta stata seguita da caduta di sabbia, cenere e materiale vulcanico. Secondo le prime informazioni, si tratta di un’eruzione di poco meno intensa di quella di luglio, che aveva causato un morto, ma non ci sono ancora dati precisi. Per ora non sono stati segnalati danni a cose o persone. Marco Giorgianni, sindaco di Lipari, ha detto: «La situazione è sotto controllo, abbiamo lo stesso attivato tutte le procedure di protezione civile. Ho vietato per oggi l’attracco di mezzi non di linea».