Nel primo pomeriggio di mercoledì c’è stata un’eruzione vulcanica a Stromboli, nelle isole Eolie, in Sicilia. Ci sono state diverse esplosioni e dal vulcano di Stromboli si è alzata un’altissima colonna di fumo. La situazione non sembra essere particolarmente grave e sembra che non sarà necessario evacuare l’isola, come qualcuno aveva detto inizialmente. I giornali scrivono però che ci sarebbe un morto: ANSA, che cita il sindaco di Lipari Marco Giorgianni, e Repubblica e Corriere della Sera, che citano il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, dicono che un escursionista è morto durante una passeggiata vicino alla sommità del vulcano. Per ora non ci sono altre conferme e su Twitter, i Vigili del Fuoco si sono limitati a parlare di “due escursionisti in difficoltà”.

Le esplosioni sono avvenute poco prima delle 17 di mercoledì pomeriggio. Dal cratere del vulcano si è alzata un’altissima colonna di fumo, mentre diversi testimoni hanno raccontato di aver osservato una “pioggia” di lapilli. Citando Ansa, il Messaggero ha scritto che «due trabocchi di lava scendono dalla Sciara del fuoco», il pendio che dal cratere dello Stromboli arriva al mare, e che «la caduta di lapilli sta provocando degli incendi nella zona dei canneti». i Vigili del Fuoco hanno confermato di essere intervenuti con due Canadair per degli incendi provocati dall’eruzione, ad alta quota sulle pendici del vulcano.

L’isola di Stromboli – che praticamente consiste in un unico vulcano alto più di 920 metri – è attualmente uno dei due centri vulcanici più attivi in Italia, oltre a quello dell’Etna.

