È iniziato il più grosso processo contro l’ex primo ministro della Malesia Najib Razak

A Kuala Lumpur, in Malesia, è iniziato il più grosso dei processi nei confronti dell’ex primo ministro Najib Razak, uno dei tanti che riguardano lo scandalo sul controverso fondo di investimento 1Malaysia Development Bhd (1MDB), creato proprio da Najib nel 2009. In totale ci sono 21 capi di imputazione contro Najib: sono tutti legati all’accusa secondo cui, prima delle elezioni del 2013, avrebbe ricevuto sul suo conto bancario personale l’equivalente di più di 8 milioni di euro da una ex sussidiaria di 1MDB. Nove capi d’accusa riguardano invece l’aver accettato tangenti tra il 2011 e il 2014 per quasi 500mila euro. Najib ha sempre negato tutte le accuse e sostiene che siano motivate politicamente.