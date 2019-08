In Cina è stato ordinato il primo vescovo che ha ricevuto l’approvazione sia dal Vaticano che dal governo cinese: si chiama Antonio Yao Shun e Avvenire ha scritto che è «un esperto di liturgia e finora vicario generale della diocesi, che diventa il vescovo di Ji Ning (oggi nota come Wumeng), nella Mongolia interna [una regione autonoma della Cina]». L’ordinazione di Shun, avvenuta il 26 agosto, è la prima in Cina dopo che nel settembre 2018 Cina e Chiesa Cattolica avevano firmato un accordo preliminare che prevedeva la nomina condivisa di alcuni vescovi, cosa che non era mai accaduta prima.