La metro B di Roma cambierà orari dal 9 settembre al 7 dicembre, e chiuderà parzialmente per cinque weekend

Dal 9 settembre al 7 dicembre la linea B della metropolitana di Roma chiuderà alle 21 tutti i giorni e per cinque weekend tra settembre e ottobre, nel tratto che va da Laurentina a Castro Pretorio. Il motivo è la prosecuzione dei complicati lavori della metro C, in particolare della tratta tra San Giovanni e Fori Imperiali, al termine dei quali sarà possibile lo scambio tra metro C e metro B a Colosseo. Alle 21 partirà l’ultimo treno che va da capolinea a capolinea, mentre da quell’orario in poi rimarrà regolare solo il servizio tra Castro Pretorio e Rebibbia e tra Castro Pretorio e Jonio; i weekend di chiusura, sempre tra Castro Pretorio e Laurentina, saranno gli ultimi due di settembre, i primi due di ottobre e quello del 26-27 ottobre. Durante queste chiusure il servizio sarà sostituito dalle linee bus MB, le quali percorreranno lo stesso tragitto della metro.