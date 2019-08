Sarà girato il terzo sequel di “Matrix”, con Keanu Reeves e diretto da Lana Wachowski

Il presidente di Warner Bros Toby Emmerich ha annunciato che ci sarà un terzo sequel del famoso film del 1999 Matrix, sempre interpretato da Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. Il nuovo film sarà scritto e diretto da Lana Wachowski, che insieme alla sorella Lilly Wachowski aveva creato i primi tre film della saga. Complessivamente, i primi tre film di Matrix avevano incassato più di 1,6 miliardi di dollari nei cinema. Il primo film vinse quattro Oscar tecnici e fu il quarto film del 1999 per incassi; il secondo sequel, Matrix Revolutions (2003), fu il primo film nella storia del cinema a essere distribuito in tutto il mondo alla stessa ora.

