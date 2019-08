C’è la stessa notizia, naturalmente, sulle prime pagine dei giornali di oggi, e c’è anche la stessa foto (o quasi). Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri si è dimesso al termine di un lungo dibattito in Senato, in cui aveva attaccato duramente Matteo Salvini e difeso l’operato del suo governo. Salvini, durante il discorso di Conte, si era mostrato impaziente e un po’ nervoso: le sue espressioni erano state notate e riprese dai giornali già ieri e un paio di foto scattate ieri sono su tutte le prime pagine di oggi.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.