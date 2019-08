Donald, l’eletto

Mercoledì, Donald Trump ha parlato con i giornalisti fuori dalla Casa Bianca della guerra commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina. A un certo punto, spiegando che quella non era la sua guerra e che «avrebbe dovuto svolgersi molto tempo prima», Trump ha alzato gli occhi al cielo e ha detto:

Here's the clip. Speaking about his trade war with China, Trump looks to the heavens and says, "I am the Chosen One." pic.twitter.com/mKWA9g7wzQ

