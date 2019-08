Sono quattro le stazioni russe di monitoraggio della radioattività che hanno smesso di inviare dati dopo l’incidente dell’8 agosto

Sono quattro le stazioni di monitoraggio della radioattività che in Russia hanno smesso di inviare dati dopo l’incidente nucleare dell’8 agosto, nei pressi della base militare di Nenoksa, sulla costa del Mar Bianco: un incidente sulla cui reale gravità il governo russo non sembra essere stato del tutto trasparente. Lo ha detto Lassina Zerbo, capo della Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO), un’organizzazione che vigila affinché non vengano eseguiti test nucleari. L’annuncio è arrivato dopo che in precedenza, il 19 agosto, si era parlato di due stazioni di monitoraggio che avevano smesso di funzionare. Il fatto che siano state quattro anziché due rafforza i molti dubbi attorno all’incidente, che sembra abbia coinvolto un piccolo reattore nucleare che produceva combustibile per un missile sperimentale, che l’esercito russo sta testando da alcuni mesi.