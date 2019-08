Il principe Andrea del Regno Unito si è detto “inorridito” dalle accuse contro Jeffrey Epstein e ha negato ogni tipo di coinvolgimento

Il principe Andrea del Regno Unito, il secondo figlio maschio della Regina Elisabetta, ha diffuso un comunicato per commentare le immagini diffuse nei giorni scorsi in cui lo si vedeva all’interno della casa di Jeffrey Epstein, il milionario americano arrestato a luglio con l’accusa di sfruttamento sessuale e morto alcuni giorni fa in carcere.

Nelle immagini, pubblicate per primo dal Daily Mail, si vedeva il principe all’interno della casa di Epstein a New York mentre saluta una donna che esce. Il video sarebbe stato realizzato nel 2010, due anni dopo che Epstein si era dichiarato colpevole di istigazione alla prostituzione di minori e istigazione criminale alla prostituzione. Nel comunicato diffuso da Buckingham Palace, il principe si è detto “inorridito” dalle recenti accuse nei confronti di Epstein: «Sua Altezza Reale condanna lo sfruttamento di qualsiasi essere umano, e l’idea che lui perdonerebbe, parteciperebbe o incoraggerebbe un simile comportamento è ripugnante».

Nel 2014 Virginia Roberts aveva accusato il principe Andrea di aver fatto sesso con lei quando lei aveva 17 anni. La donna sostenne che gli incontri sarebbero avvenuti nella casa di Epstein e sporse denuncia in Florida, ma un giudice respinse le accuse giudicandole prive di fondamento.