La conoscete, Fong Fei-Fei?

Google ha dedicato il doodle di oggi – l’immagine che compare di tanto in tanto al posto del logo nella homepage del motore di ricerca – a Fong Fei-Fei, una cantante taiwanese che oggi avrebbe compiuto 66 anni. Il suo nome non vi dirà molto (nemmeno a noi, a dire il vero), ma Fong Fei-Fei è stata una cantante pop molto famosa a Taiwan e nei paesi asiatici per le sue canzoni romantiche e per il suo stile.

Nacque il 20 agosto del 1953 con il nome di Lin Chiu-luan (Fong Fei-Fei era il suo nome d’arte) e iniziò a cantare a 16 anni, dopo aver vinto un concorso canoro in televisione. Nei suoi oltre quarant’anni di carriera incise più di 80 dischi, cantò nelle colonne sonore di più di 100 film e divenne così popolare in Asia che ebbe anche alcuni ruoli da attrice al cinema e in tv.

Molte delle sue canzoni sono diventate famose dopo essere state inserite nelle colonne sonore dei film tratti dai romanzi sentimentali della scrittrice Chiung Yao. Fong Fei-Fei era molto conosciuta anche per la varietà di cappelli che indossava nelle sue esibizioni, motivo per cui era soprannominata “La regina dei cappelli”: una volta disse di possederne più di 600. Nel 1980 si sposò con Zhao Hongqi, un uomo di affari di Hong Kong, e visse lì fino al 3 gennaio del 2012, quando morì per un cancro al seno.