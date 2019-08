Almeno 250 detenuti sono evasi da un carcere della Papua Occidentale, in Indonesia

Almeno 250 detenuti sono scappati da un carcere della Papua Occidentale – una provincia dell’Indonesia che si trova nell’isola della Nuova Guinea – durante le intense proteste in corso nel paese. Le autorità indonesiane hanno spiegato che l’evasione di massa è avvenuta ieri, lunedì 19 agosto, probabilmente dopo che alcuni manifestanti hanno dato fuoco al carcere, che si trova nella città di Sorong. Un portavoce del ministero della Giustizia ha detto che solo cinque detenuti tra quelli evasi sono stati fatti rientrare in carcere nelle ore successive.

