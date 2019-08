Nella notte 16 migranti sono sbarcati a Lampedusa

Nella notte tra domenica e lunedì 16 migranti sono arrivati a Lampedusa eludendo i controlli in mare delle forze dell’ordine. I migranti, che secondo i giornali sarebbero tutti di nazionalità tunisina, sono arrivati a bordo di una piccola imbarcazione in legno e sono poi stati trasferiti su un pattugliatore delle Fiamme Gialle, a causa dei problemi di galleggiamento della loro imbarcazione. In seguito sono stati fatti sbarcare e portati al centro di accoglienza di Contrada Imbriacola.

Nel frattempo la situazione delle navi Open Arms e Ocean Viking è ancora in stallo: a bordo delle due navi, gestite rispettivamente dalla ong spagnola Open Arms e da SOS Méditerranée e Medici senza Frontiere, ci sono in tutto 463 in attesa di poter sbarcare. Sabato sera c’era stato anche un altro sbarco di migranti a Lampedusa: in quel caso erano sbarcate 57 persone dopo che una motovedetta della Guardia di Finanza aveva intercettato la barca su cui viaggiavano, a poche miglia dalle coste, nei pressi dell’isola Lampione.