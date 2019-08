57 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo essere stati intercettati dalla Guardia di Finanza

Sabato sera 57 migranti sono stati fatti sbarcare a Lampedusa dopo che una motovedetta della Guardia di Finanza aveva intercettato la barca su cui viaggiavano, a poche miglia dalle coste, nei pressi dell’isola Lampione. I migranti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, e due migranti sono stati soccorsi dal personale medico. Lo sbarco è avvenuto poco dopo quello dei 27 minori non accompagnati che ieri avevano ricevuto il permesso di sbarcare dalla nave della ong spagnola Open Arms.

