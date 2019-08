“Tango” era la seconda canzone nel lato B del disco di Lucio Dalla del 1979, uno dei più famosi e amati della sua discografia, che si chiamava semplicemente Lucio Dalla. Diceva, a un certo punto:

Ora ci mostrano i denti e i coltelli

ci bucano gli occhi

non ci sono tanghi da ballare

bisogna fare in fretta per ricominciare

per tutte le stelle del mondo

per un pezzo di pane

per la tua donna

da portare in campagna a ballare

per un treno con tanta gente

che parta davvero

per un tango da ballare tutti insieme

ad occhi aperti senza mistero