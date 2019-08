Israele permetterà alla deputata statunitense Rashida Tlaib di entrare nel paese per ragioni umanitarie. Tlaib è una delle due deputate Democratiche a cui ieri Israele aveva negato l’ingresso per via del loro appoggio al movimento Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (BDS), la campagna globale per boicottare Israele per via della sua occupazione dei territori palestinesi. Dopo la notizia di ieri – criticata da tantissimi politici statunitensi, compresi quelli solitamente molto vicini ad Israele –, Tlaib aveva scritto una lettera alle autorità israeliane chiedendo che le fosse consentito l’ingresso nel paese per poter visitare sua nonna di 90 anni, che vive in Cisgiordania. Nella sua lettera, Tlaib ha anche promesso di non esprimere opinioni sulla questione palestinese durante il suo viaggio, dicono i giornali israeliani.