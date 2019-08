Il video dei blooper dell’ISIS diffuso da al Qaida

“Hidayah Media Production”, canale legato ad al Qaida, ha diffuso un video di propaganda che mostra i blooper (errori compiuti durante le riprese di un video) di miliziani dell’ISIS in Yemen. I blooper, ha scritto BBC Monitoring, risalgono ad alcune riprese fatte dalla sezione yemenita dell’ISIS nel 2017 e la loro diffusione è il risultato della rivalità tra al Qaida e l’ISIS, due gruppi che competono da anni per la supremazia del mondo jihadista globale. Hidayah non ha specificato la provenienza del video dell’ISIS non editato, quindi contenente gli errori: BBC ha scritto che potrebbe essere stato in possesso di un miliziano dell’ISIS che ha disertato o che è stato fatto prigioniero da al Qaida, oppure potrebbe essere stato trovato in una base dell’ISIS poi abbandonata.

Il video mostra miliziani dell’ISIS fare errori durante la registrazione, e le scene ricordano quelle che vengono diffuse in cosa a film e serie tv per mostrare buffi momenti durante le riprese. L’obiettivo di Hidayah è quello di mostrare i miliziani del gruppo rivale come «pessimi attori», non in grado di pronunciare in maniera naturale un messaggio di propaganda.

An ISIS blooper reel has been leaked online by their jihadist rivals Al-Qaeda. Some people have mentioned four lions…. via @BBCMonitoring pic.twitter.com/dwpjLi5YMS — Catrin Nye (@CatrinNye) August 15, 2019

Non è la prima volta che Hidayah si prende gioco dei miliziani dell’ISIS. Nel 2016 contribuì alla produzione di un video che accusava l’ISIS di usare la bevanda Vimto (rossa) al posto del sangue durante la registrazione di un video. ISIS e al Qaida competono da anni in diversi paesi: è successo in Siria durante la guerra tra gruppi jihadisti, e continua a succedere in Yemen, dove si sta combattendo dal 2015 una guerra su diversi fronti.