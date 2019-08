«Alla città non voleva più bene nessuno»

Tranne uno. Marcovaldo era l’unico abitante a non lasciare la città.

Per chi si sentisse escluso dalla citazione, continua così:

da La città tutta per lui (Estate), uno dei racconti di Marcovaldo (1963) di Italo Calvino

A un certo punto dell’anno, cominciava il mese d’agosto. Ed ecco: s’assisteva a un cambiamento di sentimenti generale. Alla città non voleva bene più nessuno: gli stessi grattacieli e sottopassaggi pedonali e autoparcheggi fino a ieri tanto amati erano diventati antipatici e irritanti. La popolazione non desiderava altro che andarsene al più presto: e così a furia di riempire treni e ingorgare autostrade, al 15 del mese se ne erano andati proprio tutti.

