I piloti di Ryanair in Irlanda sciopereranno il 22 e 23 agosto: lo ha annunciato mercoledì il sindacato FORSA-IALPA, dopo un voto tra i suoi iscritti. La possibilità di uno sciopero era discussa da tempo e la decisione segue quella simile dei piloti del Regno Unito, che sciopereranno negli stessi giorni. Le ragioni dello sciopero sono legate alle faticose trattative tra sindacati e azienda per il rinnovo dei contratti dei piloti, per i quali i sindacati vogliono aumenti, maggiori garanzie e un miglioramento del congedo parentale.