L’economia della Germania si è contratta per il secondo trimestre nell’ultimo anno

L’economia della Germania si è contratta dello 0,1 per cento nel trimestre che va da aprile a giugno del 2019. È la seconda volta che succede nel giro di un anno: nel terzo trimestre del 2018 si era già contratta dello 0,2 per cento. I nuovi dati sono stati diffusi da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea.

Il dato di oggi è solo l’ultimo di una serie piuttosto allarmante: da mesi analisti ed economisti segnalano che l’economia tedesca sta attraversando un periodo di forte crisi, dovuto soprattutto ai problemi del settore dell’auto e a una certa stagnazione nelle esportazioni (oltre che alla guerra commerciale fra Cina e Stati Uniti, di riflesso). Il rallentamento dell’economia tedesca ha influenzato l’intera economia dell’Unione Europea, che è cresciuta solo dello 0,2 per cento rispetto al trimestre precedente, che invece aveva registrato una crescita dello 0,5 per cento.

#Germany's GDP contracted for the second time in the last four quarters.

Q2 2019 GDP growth -0.1%, YoY growth -0.4%, slowest in 6 years pic.twitter.com/ZQfRfxvFpD

— Crossbridge Capital (@CrossbridgeView) August 14, 2019