Il numero delle persone morte in Cina per il tifone Lekima è salito a 18

Le morti, ha detto la televisione cinese CCTV, sono avvenute nel comune di Wenzhou, circa 400 chilometri a sud di Shanghai, e sono state provocate da una frana causata dalle piogge intense delle ultime ore. Il governo cinese aveva diffuso venerdì la massima allerta, e sabato mattina più di un milione di persone avevano lasciato le loro case per ragioni di sicurezza. Circa 110mila persone si trovano ora in centri temporanei di accoglienza.

Almeno 18 persone sono morte nella provincia cinese di Zhejiang, a sud di Shanghai, a causa del tifone Lekima, che è arrivato sabato mattina in Cina dopo avere colpito Taiwan; altre 14 persone risultano disperse.

