680 immigrati irregolari sono stati arrestati in Mississippi nelle fabbriche in cui lavoravano

680 persone accusate di essere immigrate illegalmente negli Stati Uniti sono state arrestate ieri in Mississippi. Si tratta della più grande operazione di questo tipo degli ultimi dieci anni almeno, e una delle più grandi mai fatte in un singolo stato degli Stati Uniti. Gli arresti sono stati fatti dall’ICE – l’Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia federale che si occupa di far rispettare le leggi sull’immigrazione e che indaga sui reati compiuti dagli stranieri negli Stati Uniti – che ha detto che alcune delle persone arrestate saranno rilasciate per “ragioni umanitarie”. Gli arresti sono stati compiuti in sette stabilimenti in cui si lavorava la carne nel sud del Mississippi e gli arrestati sono per la maggior parte di origine latinoamericana. Negli Stati Uniti la condizione di clandestinità non è incompatibile con il lavoro regolare o, per fare un esempio, con la possibilità di andare a scuola: per questo molti immigrati irregolari conducono vite per certi versi “normali”.