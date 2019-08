300 persone arrestate mercoledì in Mississippi con l’accusa di essere immigrate illegalmente negli Stati Uniti sono state liberate

Giovedì funzionari dell’immigrazione statunitensi hanno annunciato di avere rilasciato circa 300 delle 680 persone arrestate mercoledì in Mississippi con l’accusa di essere immigrate illegalmente negli Stati Uniti. L’arresto, compiuto dalla ICE, l’Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia federale che si occupa di far rispettare le leggi sull’immigrazione, è stato uno dei più grandi mai fatti in un singolo stato americano. Il portavoce dell’ICE, Bryan Cox, ha detto a BBC che le persone rilasciate dovranno comunque presentarsi di fronte a un tribunale federale per rispondere dell’accusa per la quale erano stati arrestati, mentre quelle che si trovano ancora in stato d’arresto saranno trasferite in una struttura della stessa ICE.