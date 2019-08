La polizia canadese pensa di aver trovato morti i due giovani fuggitivi accusati di triplice omicidio

La polizia del Manitoba, in Canada, ritiene di aver trovato i corpi di Kam McLeod e Bryer Schmegelsky, i due giovani accusati di triplice omicidio e ricercati dalla fine di luglio. Ha annunciato di aver trovato i corpi di due uomini vicino alle rive del fiume Nelson, a circa 1 chilometro da dove erano stati trovati alcuni oggetti che appartenevano a McLeod e Schmegelsky e a circa 8 chilometri da un veicolo bruciato. La portavoce della polizia Jane MacLatchy ha detto in una conferenza stampa di essere fiduciosa che i due corpi siano quelli dei fuggitivi, ma che le loro identità dovranno essere confermate dalle autopsie sui cadaveri, che saranno effettuate a Winnipeg, la capitale del Manitoba. Non si sa ancora la causa della morte dei due.

The search is over. At 10am this morning, Manitoba RCMP officers located the bodies of two males, believed to be the BC suspects, near the shoreline of the Nelson River (approx 8km from the burnt vehicle). #rcmpmb pic.twitter.com/tZ7EBFsNDr

— RCMP Manitoba (@rcmpmb) August 7, 2019