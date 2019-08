La serie tv di TIMVision “Skam Italia” è stata cancellata

TIMVision, la piattaforma di film e serie tv in streaming di Tim, ha cancellato la produzione di nuove stagioni di Skam Italia, una serie molto popolare tra gli adolescenti che parla di un gruppo di liceali romani. Il regista e sceneggiatore Ludovico Bessegato lo ha annunciato con una storia su Instagram e in un’intervista sulla Stampa (paywall).

Skam Italia era il remake italiano di una omonima serie norvegese e aveva varie particolarità: ogni episodio era composto da tanti piccoli video, mai più lunghi di un paio di minuti, che venivano messi online giorno dopo giorno e dopo sette giorni formavano un intero episodio. Inoltre i protagonisti della serie avevano propri profili Instagram dove la narrazione della storia continuava.

La cancellazione di Skam Italia è la seconda notizia riguardo TIMVision di quest’estate: l’altra è che la piattaforma non è coinvolta nella produzione della seconda stagione di L’amica geniale, la serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante, come era stata per la prima.