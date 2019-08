Il presidente polacco Andrzej Duda ha annunciato che le prossime elezioni parlamentari in Polonia si terranno il 13 ottobre. Serviranno a rinnovare i seggi della Camera e del Senato, al termine naturale della legislatura in corso, cominciata nel 2015. Secondo i sondaggi il partito di estrema destra Diritto e Giustizia (PiS), già vincitore delle ultime elezioni, è in largo vantaggio, sopra il 40 per cento. La coalizione centrista è data invece al 25 per cento, mentre la nuova formazione che riunisce il centrosinistra è appena sopra al 10 per cento.