Radja Nainggolan va in prestito dall’Inter al Cagliari

Il centrocampista belga Radja Nainggolan è stato ceduto in prestito dall’Inter al Cagliari, squadra per la quale giocò tra il 2010 e il 2014. Nainggolan, che si trova in Sardegna da sabato, è il terzo acquisto concluso dal Cagliari nella finestra estiva di calciomercato, dopo quelli dei centrocampisti Marko Rog e Christian Oliva. Quest’anno il club sardo di proprietà di Tommaso Giulini sta investendo più del solito, grazie alla cessione del centrocampista Nicolò Barella all’Inter per circa 40 milioni di euro.

Nainggolan era stato voluto a Milano un anno fa dall’ex allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, che lo aveva già allenato in precedenza alla Roma. Per averlo, l’Inter pagò alla Roma tra i 22 e i 25 milioni di euro più i giocatori Davide Santon e Nicolò Zaniolo, con quest’ultimo che si è rivelato poi uno dei giovani italiani più promettenti in circolazione.

La stagione all’Inter di Nainggolan invece non è stata soddisfacente, condizionata da problemi fisici e disciplinari per i quali la società lo aveva anche sospeso tra dicembre e gennaio. Quest’estate Nainggolan non è rientrato nei progetti del nuovo allenatore dell’Inter, Antonio Conte: si è allenato con la squadra nel ritiro estivo tra Italia e Asia ma non è mai stato utilizzato nelle amichevoli. Di recente il giocatore aveva espresso la sua volontà di avvicinarsi alla famiglia in Sardegna, anche per i problemi di salute di sua moglie, che ha detto di starsi curando per un tumore.

Nainggolan nel nuovo Cagliari

In questa stagione il Cagliari festeggerà il centenario della sua fondazione. La redditizia cessione di Barella all’Inter sta permettendo investimenti maggiori, tanto che la dirigenza ha praticamente rifatto il centrocampo con l’acquisto di buoni giocatori come Rog, arrivato dal Napoli, e probabilmente anche Nahitan Nandez dal Boca Juniors. Nainggolan si dovrebbe inserire nel rombo di centrocampo come trequartista.