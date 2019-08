Il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 in TV e in streaming

Il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 si corre domenica pomeriggio sul circuito Hungaroring di Mogyorod. È il dodicesimo Gran Premio del Mondiale 2019 e la partenza è fissata per le 15.10. Il pilota olandese della Red Bull, Max Verstappen, partirà dalla pole position per la prima volta in carriera davanti alle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Le due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel partiranno invece dalla quarta e dalla quinta posizione. Al termine del Gran Premio d’Ungheria la Formula 1 farà una sosta di un mese per poi ritornare il primo di settembre con il Gran Premio del Belgio.

Il primo pilota in classifica generale resta Lewis Hamilton, che però una settimana fa in Germania è arrivato nono. Hamilton ha 225 punti, seguito da Bottas a 184 e da Verstappen a 162. Vettel e Leclerc hanno rispettivamente 141 e 120 punti.

Dove vedere il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1

Il Gran Premio d’Ungheria verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207) con il commento di Carlo Vanzini e Marc Gené. Gli abbonati potranno seguire la gara in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistarla pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Il Gran Premio d’Ungheria verrà poi trasmesso in differita alle 18.15 sul digitale terrestre da TV8 (streaming qui).

Qui invece trovate tutti i modi per seguire in televisione e in streaming gli sport principali durante l’anno tra Sky, Dazn, Eurosport e Rai.