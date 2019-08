Meteo: le previsioni per domani, domenica 4 agosto

Domani sarà un’altra di quelle giornate in cui il meteo divide la penisola in due. Avrete circa il 50 per cento di probabilità di svegliarvi con il cielo nuvoloso, dipende da dove siete: al Nord e al Centronord sarà coperto, al Centrosud, al Sud e nelle isole, sarà una splendida mattinata di sole. Vi sentite fortunati?

Al pomeriggio il sole si farà largo anche a Nord (l’unico peggioramento sarà in Trentino, dove pioverà per qualche ora), e in serata il cielo sarà sereno quasi per tutti.

Le previsioni meteo per Milano

La mattina di domani a Milano comincerà con qualche nuvola, ma poi il sole arriverà e farà un caldo non soffocante. Una di quelle giornate da passare al parco o in piscina, insomma.



Le previsioni meteo per Roma

A Roma invece sarà una giornata bellissima e calda – ma non troppo – fin dall’inizio: neanche una nuvola, mai. Perfetta.



***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.