Il rapper A$AP Rocky, da un mese detenuto in Svezia, è stato liberato

Il rapper statunitense A$AP Rocky è stato liberato, ed è già tornato a Los Angeles, negli Stati Uniti: era detenuto da circa un mese in Svezia dopo una rissa avvenuta a Stoccolma lo scorso 30 giugno e per cui è sotto processo. Il verdetto è atteso per il prossimo 14 agosto.

A$AP Rocky, che ha 31 anni e si chiama in realtà Rakim Mayers, è uno dei più famosi e apprezzati rapper contemporanei. In suo favore, nelle scorse settimane, si erano espressi pubblicamente diversi cantanti americani e diverse celebrità, ed era è intervenuto personalmente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo una richiesta personale del rapper Kanye West e della moglie Kim Kardashian. Ieri sera, infine, Trump ne ha annunciato il rilascio in un tweet:

A$AP Rocky released from prison and on his way home to the United States from Sweden. It was a Rocky Week, get home ASAP A$AP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019

Rocky è accusato di aver aggredito un ragazzo, ma i suoi legali sostengono che sia stata autodifesa, visto che il rapper era stato seguito e molestato. La detenzione lo ha costretto ad annullare parte del suo tour europeo, compresa la data prevista per lo scorso 17 luglio a Milano. Rocky, ha detto il suo avvocato, non dovrà tornare in Svezia per la sentenza.