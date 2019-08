Dal 20 agosto, l’aeroporto di San Francisco non venderà più l’acqua in bottiglie di plastica

Dal 20 agosto, all’interno del San Francisco International Airport (l’aeroporto più importante della Bay Area) non sarà più possibile vendere acqua in bottiglie di plastica, ma soltanto in contenitori di vetro, alluminio riciclato o materiali compostabili certificati.

Il divieto è parte di una strategia che punta entro il 2021 a far diventare l’aeroporto una struttura che produca solo rifiuti riciclabili: già da luglio, per esempio, era stata vietata la vendita di cannucce usa e getta ai bar e ai ristoranti interni.

Prima che venisse annunciato il divieto sulle bottiglie di plastica, nell’aeroporto erano state installate quasi 100 “fontanelle”, e ai ristoranti era stato imposto di dare ai clienti condimenti in confezioni usa e getta (come quelle della maionese o del ketchup, per esempio) solo su richiesta, e non più automaticamente con ogni acquisto.