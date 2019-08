Le previsioni meteo per domani, sabato 3 agosto

Secondo le previsioni meteo per sabato, il brutto tempo si sposterà finalmente dal Nord al Centro, dopo giorni in cui in Trentino-Alto Adige non ha fatto altro che piovere. In ogni caso, il brutto tempo durerà solo lo spazio della mattinata, nella zona di Bologna e sulla costa adriatica dalle Marche all’Abruzzo. Di pomeriggio sarà bello ovunque, tranne delle piogge isolate nelle province di Pescara e Foggia, poi di sera continuerà il bel tempo, stavolta senza eccezioni.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano sarà bel tempo tutto il giorno, anche se essendo iniziato agosto probabilmente ci sarà poca gente in città.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma la giornata di sabato sarà perfetta, senza la minima perturbazione e con temperature non troppo alte (minima a 21, massima a 34).

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.