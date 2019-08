Francesco Cancellato lascerà la direzione di Linkiesta per fare il vicedirettore di Fanpage

Francesco Cancellato, direttore del giornale online Linkiesta, lascerà l’incarico a settembre per diventare vicedirettore del giornale online Fanpage, scrive Prima Comunicazione. Cancellato, che è stato direttore di Linkiesta per cinque anni, diventerà capo della redazione milanese di Fanpage, la cui redazione centrale si trova a Napoli. Il passaggio di Cancellato è stato confermato dal direttore di Fanpage Francesco Piccinini, che ha aggiunto che la redazione milanese di Fanpage si sposterà a settembre in una nuova sede più grande. Cancellato, nato nel 1980, è laureato in Economia e in passato ha lavorato al Consorzio Aaster diretto dal sociologo Aldo Bonomi.