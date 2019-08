La procura di Agrigento ha disposto il dissequestro della nave Mare Jonio, della missione Mediterranea

La Mare Jonio era stata sequestrata lo scorso maggio dopo avere soccorso 30 migranti a bordo di un gommone a circa 40 miglia dalle coste della Libia. Una volta entrata in acque territori italiane, la nave era stata scortata da due motovedette della Guardia di Finanza fino a Lampedusa: i migranti erano stati fatti sbarcare, ma i membri dell’equipaggio erano stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il 13 maggio la procura di Agrigento aveva disposto il sequestro probatorio della nave, ma non aveva convalidato quello preventivo . Oggi la nave è stata dissequestrata, anche se le indagini della procura proseguono.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento ha disposto il dissequestro della nave #MareJonio di #Mediterranea . Ci stiamo già preparando a ritornare al più presto in mare. pic.twitter.com/JtsE1IBv17

Venerdì l’account Twitter della missione Mediterranea ha annunciato il dissequestro della nave Mare Jonio da parte della procura di Agrigento, in Sicilia, e ha aggiunto che presto la nave tornerà in mare.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.