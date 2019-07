Quando Salvini diceva che i «poliziotti non sono autisti»

Ieri Repubblica ha pubblicato un video che mostra il figlio 16enne del ministro dell’Interno Matteo Salvini mentre viene portato a fare un giro a bordo di una moto d’acqua della polizia, sulla spiaggia di Milano Marittima, in Emilia-Romagna, mentre gli agenti cercano di impedire a un giornalista di filmare quanto stava accadendo. Salvini ha commentato il video dicendo di aver commesso «un errore da papà» e poi ha preso in giro coloro che lo hanno criticato. Non più tardi di qualche mese fa, però, lo stesso Salvini criticava duramente l’uso inappropriato delle scorte di polizia nel corso della sua ciclica polemica con lo scrittore Roberto Saviano. Salvini fu abbastanza netto e disse che i poliziotti «non sono autisti».

Stop scorte inutili, stop privilegi!

I nostri agenti non sono autisti o camerieri. pic.twitter.com/Z030jZwXBr — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 11, 2019

All’epoca, come già altre volte in precedenza, Salvini aveva criticato le scorte «a personaggi che non corrono alcun rischio». Senza mai nominare direttamente Saviano, da anni sotto scorta per le minacce ricevute dalla Camorra, Salvini ha spesso lasciato intendere che stesse pensando a lui (attualmente la scorta di Saviano è ancora attiva). Salvini sosteneva che se «alcune scorte hanno un senso» e «alcune vanno rinforzate», altre invece possono essere eliminate «per restituire poliziotti e carabinieri al loro lavoro, e a non fare gli autisti o i camerieri di nessuno».