Cosa c’è stasera in TV

È una serata estiva un po’ piatta, ma qualche film interessante da vedere si trova comunque: su Rai1 c’è La mia bella famiglia italiana, una commedia con Alessandro Preziosi, su Rai3 c’è Il giorno più bello, un “road movie” su due malati terminali che vanno in Africa a vivere i loro ultimi giorni, e su Rai Movie c’è Moonlight, premio Oscar nel 2017 per il miglior film. In alternativa su Canale 5 c’è una puntata speciale di Temptation Island, e su Rete 4 una nuova puntata del programma di Giampiero Mughini, Quelli della Luna. Se niente di quello che è in programmazione stasera vi convince potete sempre prendere ispirazione da qui, e magari iniziare una serie tv che finora avevate sempre ignorato.

Rai Uno



21.25 – La mia bella famiglia italiana

Commedia italiana per la tv del 2013, con Alessandro Preziosi e Tanja Wendhorn. Un ingegnere italiano in Germania da 20 anni e sposato con una donna tedesca torna in Puglia quando il fratello gli dice che la loro madre sta morendo. In realtà sta benissimo, c’è sotto dell’altro.

Rai Due



21.20 – Squadra speciale Cobra 11

Nuovi episodi della 22esima stagione della serie tv tedesca che parla di una squadra della polizia autostradale.

Rai Tre



21.20 – Il giorno più bello

Commedia tedesca del 2016 diretta e interpretata da Florian David Fitz che racconta di due uomini malati terminali che decidono di mettersi in viaggio verso l’Africa, per vivere gli ultimi giorni della loro vita.

Rete 4



21.30 – Quelli della Luna

Terza puntata di un nuovo programma condotto da Giampiero Mughini durante il quale racconterà vite e vittorie di alcuni grandi sportivi.

Il Tulipano nero #Gullit, Pallone d'Oro nel 1987, è uno dei protagonisti della puntata di stasera di #QuelliDellaLuna. Vi aspettiamo su Rete 4 alle 21.30! @GullitR pic.twitter.com/SqEjs9aN2w — SportMediaset.it (@Sport_Mediaset) July 30, 2019

Canale 5



21.17 – Temptation Island

Puntata speciale di Temptation Island – concluso ieri – che racconterà cosa è successo alle coppie che hanno partecipato al programma un mese dopo aver deciso se rimanere insieme o lasciarsi.

Cosa sarà successo alle nostre coppie dopo #TemptationIsland? Lo scopriremo insieme domani sera alle ore 21.10 con una super puntata speciale! Buonanotte 🌟 pic.twitter.com/clRq66bigP — Temptation Island (@TemptationITA) July 29, 2019

Italia Uno



21.20 – Chicago Fire

Altri episodi della serie tv di NBC sul dipartimento dei vigili del fuoco di Chicago, con Jesse Spencer e Taylor Kinney.

La 7

20.30 – In onda

Programma di approfondimento e attualità condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Tv8



21.35 – Ip Man

Film quasi-biografico sulla vita di Ip Man, un maestro di arti marziali che tra le altre cose fu anche il maestro di Bruce Lee. È ambientato in Cina e segue tutta la vita avventurosa di Ip Man, che durante l’invasione giapponese del 1937 perse tutta la sua ricchezza e dovette rifarsi una vita.

Nove



21.30 – Pappa e ciccia

Commedia del 1983 diretta da Neri Parenti divisa in due episodi, uno con protagonista Lino Banfi e l’altro con Paolo Villaggio.

Rai Movie



21.15 – Moonlight

Film drammatico vincitore di tre premi Oscar nel 2017, tra cui quello per il miglior film (a causa di un errore – ricordate? – quel premio era stato consegnato a un altro film). È un film drammatico, di quelli con poche parole e molte cose che succedono: è diviso in tre episodi che raccontano tre momenti nella vita di Chiron, un bambino nero (poi adolescente e uomo) cresciuto a Liberty City, un quartiere di Miami. I primi due episodi sono molto simili a quelli di In Moonlight Black Boys Look Blue (il testo teatrale da cui è tratto il film), il terzo è stato pensato apposta per il film.

Paramount

21.05 – I Flinstones

Film del 1994 tratto dall’omonima serie animata di Hanna-Barbera con John Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Perkins, e Rosie O’Donnell. Nel film compare anche Liz Taylor, che interpreta la madre di Wilma, nel suo ultimo ruolo al cinema.

Sky



Sky Cinema Uno – Lo schiaccianoci e i quattro regni

Sky Cinema Due – 55 passi