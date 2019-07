Meteo: le previsioni per domani, mercoledì 31 luglio

Sono parecchi giorni consecutivi che il tempo in Italia è soleggiato quasi dappertutto, sempre però con l’eccezione del Nord-Est. Anche mercoledì sarà così: di mattina pioverà nel bellunese, al confine con la Slovenia e in Trentino. Poi di pomeriggio peggiorerà in tutto il Veneto e anche in Lombardia orientale, mentre di sera e di notte dovrebbe continuare solo in Trentino. In tutte le altre regioni sarà sempre sereno, tranne al Nord dove sarà nuvoloso di mattina e di sera.

Le previsioni meteo per Roma

La giornata di mercoledì, a Roma, sarà serena da mattina a sera, senza neanche una nuvola, e non farà neanche troppo caldo: 22 gradi di sera e 34 gradi di massima.

Le previsioni meteo per Milano

Mercoledì a Milano ci sarà un forte vento per quasi tutto il giorno, sarà nuvoloso e le temperature saranno in leggero calo.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.