L’Ucraina ha convalidato il sequestro di una nave cisterna russa fermata la scorsa settimana

Un tribunale ucraino ha convalidato il sequestro di una nave cisterna russa fermata la scorsa settimana nel porto della città di Izmail, sul Danubio. Secondo la procura ucraina, la nave russa era stata coinvolta lo scorso novembre nella cattura di tre navi ucraine nello stretto di Kerč’, tra il Mar d’Azov e il Mar Nero. In quell’occasione, le navi russe attaccarono quelle ucraine accusandole di aver attraversato un tratto di mare che in quel momento la Russia aveva chiuso al traffico: furono sparati dei colpi e alcuni marinai ucraini furono feriti e poi arrestati (sono ancora in Russia e il loro processo è in corso). L’equipaggio della nave sequestrata in Ucraina è stato liberato.